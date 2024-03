Sacchi: "Zirkzee? Al Milan solo se i rossoneri diventano un collettivo. Ha talento"

Con Olivier Giroud destinato a concludere la carriera in California, il futuro del Milan, e specialmente quello del reparto offensivo rossonero, si fa più intrigante. Già prima della notizia che il francese potesse accasarsi al Los Angeles FC, il Diavolo era intenzionato a investire su un centravanti: ora sarà quasi automatico farlo e cercare di farlo bene. Soprattutto su questo argomento questa mattina si è espresso Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, che sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha scritto un pezzo dal titolo: "Milan, senza Giroud servirà un 9 dinamico per un nuovo gioco".

Le parole di Sacchi sull'obiettivo Joshua Zirkzee: "I tifosi del Milan, che incontro spesso, mi chiedono soprattutto di Zirkzee. Potrebbe andare bene? La risposta non è semplice. Il ragazzo ha talento, è inserito in un gruppo che sta facendo un ottimo calcio (il Bologna è la vera sorpresa del campionato) ed è una punta che ama costruire l’azione. Ciò significa che partecipa alla manovra e dialoga con i compagni. Ha già realizzato dieci gol con il Bologna, e sono tanti. Al Milan lo vedrei bene, a patto che quello rossonero diventi davvero un collettivo".