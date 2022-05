Saelemaekers: "Con l'Atalanta partita difficile. Scudetto? Ci crediamo da inizio stagione"

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni dei colleghi di Sport Mediaset della sua stagione e della lotta scudetto con l’Inter. Il belga ha detto: “Nella carriera di un calciatore ci sono momenti bassi, ma ho continuato a dare il massimo ogni giorno in allenamento e questo lavoro mi ha aiutato nella partita di domenica contro il Verona. Magari la buona prestazione che ho fatto non l’avrei fatta due mesi fa, questo è frutto del lavoro. Atalanta? Sappiamo che gruppo siamo e che siamo forti, ma sappiamo anche che l’Atalanta è una squadra forte. Se ascoltiamo bene quello che dice mister Pioli e se ci mettiamo il cuore come abbiamo sempre fatto da inizio stagione, penso che possiamo prendere i 3 punti. Scudetto? Ci crediamo dall’inizio che ci crediamo. Sapevamo che dopo quanto fatto vedere l’anno scorso potevamo giocarcela. Siamo un gruppo forte e unito, e questo è più importante. Le squadre che vincono lo scudetto lo vincono perché sono unite. Sarebbe bello vincere per tutto il lavoro che abbiamo fatto in due anni. Speriamo di vincerlo”.