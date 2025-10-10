Saelemaekers in campo per un'ora nello scialbo pareggio del Belgio contro la Macedonia

Saelemaekers in campo per un'ora nello scialbo pareggio del Belgio contro la MacedoniaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20News
di Lorenzo De Angelis

Il Belgio di Rudi Garcia non è riuscito ad andare oltre uno sterile 0 a 0 contro la Macedonia del Nord. Nonostante il forcing dei Diavoli Rossi, la formazione di Milevski è riuscita a tenere botta portandosi a casa un punto fondamentale, ed importantissimo, in ottica qualificazione al prossimo Mondiale. 

Buona l'ora di gioco di Alexis Saelemaekers, premiato dai colleghi di SofaScore con una valutazione superiore al 7. Al suo posto è entrato Openda, che nell'ora restante di gioco a disposizione non è riuscito a cambiare la partita come invece avrebbec voluto Rudi Garcia. 