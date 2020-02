Saelemaekers: "Lukaku mi ha inviato un sms, per i consigli sulla città"

Alexis Saelemaekers, oggi presentatosi come nuovo acquisto del Milan, ha parlato così in conferenza stampa del rapporto con l'amico e avversario Romelu Lukaku, che incrocerà nel Derby di domenica sera: "Mi ha inviato un messaggio appena sono arrivato a Milano, se avevo bisogno di consigli mi ha detto che ci sarà per me, bello incontrare qui a Milano qualcuno del proprio paese, anche per i consigli sulla città".