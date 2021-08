Sala sullo stadio: "Non ho risentito le squadre nelle ultime settimane"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio meneghino a margine di un evento per i 100 anni dell'AIA: "Non ci sono novità, non ho risentito le squadre nelle ultime settimane - ha detto Sala. Ribadisco che il tema non è lo stadio, è il resto del progetto che incide su un quartiere importante di Milano e che richiede alcuni alcuni anni di lavoro e grandi investimenti".