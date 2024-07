Salisburgo è una garanzia: da Haaland a Mane tutti i campioncini valorizzati dagli austriaci

Il 6 aprile 2005 la Red Bull acquista il Salisburgo e ne cambia la storia: arriva un dominio incontrastato in Austria, con 14 campionati e 9 coppe, non solo grazie allo strapotere economico rispetto agli altri club di Bundesliga ma anche grazie all'enorme competenza dirigenziale che ha permesso negli anni di pescare sempre degli incredibili talenti presi da tutto il mondo. Talenti che vengono poi cresciuti e valorizzati, per poi essere rivenduti alle big d'Europa. Alcuni di loro sono dei veri e propri protagonisti della scena mondiale. E il Milan da un paio di stagioni bussa alla porta: dopo aver preso Noah Okafor nell'estate scorsa trovando nello svizzero un ottimo realizzatore specie a gara in corso, ora ha messo le mani su Strahinja Pavlović. Il serbo è solo l'ultimo di una lunga lista di giocatori presi da giovanissimi e rivenduti nel continente. Nel dettaglio questi sono i giocatori più significativi lanciati dal Salisburgo per poi essere rivenduti a cifre significative, secondo la nostra personale Top 10:

10. PETER GULACSI

Il Salisburgo lo prende a zero nel 2013, col Liverpool che decide di non puntarci più. Lo rivende a 3 milioni al Lipsia dove contribuisce alla scalata dei tedeschi fino all'approdo in Champions League.

9. NOAH OKAFOR

110 presenze e 34 reti col Salisburgo, che lo prende dal Basilea nel gennaio 2020 per 11,20 reinvestendo parte dell'incasso ricevuto da Haaland. Dopo tre anni e mezzo la cessione al Milan per 14 milioni, facendo l'ennesima plusvalenza.

8. DUJE CALETA-CAR

Il difensore croato arriva nel 2013, a 16 anni, prelevato dal Sibenik per 50mila euro. Verrà rivenduto nel 2018 al Marsiglia per 19 milioni.

7. KARIM ADEYEMI

Nel 2018 il Salisburgo decide di investire 10 milioni per un 16enne dell'Unterhaching. Ci vede anche qui lungo, perché il giovane attaccante tedesco, dopo 94 presenze e 33 reti viene ceduto quattro anni più tardi al Borussia Dortmund per 30 milioni.

6. DAYOT UPAMECANO

Prelevato dal Valenciennes nel 2015 per 2,2 milioni che sono uno sproposito per un giocatore di 16 anni che non ha ancora fatto l'esordio tra i professionisti. Anche qui a Salisburgo ci vedono lungo perché il francese viene rivenduto al Lipsia due anni dopo per 18.5. Il Bayern nel 2021 arriverà a pagarlo 42.5 milioni.

5. BENJAMIN SESKO

Lo sloveno viene acquistato nell'estate 2019 dal Domzale per 2,5 milioni, quando aveva solo 16 anni. Fiducia ben riposta perché dopo 79 presenze e 29 reti arriva la cessione al Lipsia per 24 milioni nell'estate del 2023. I tedeschi in questa finestra di mercato hanno blindato il giocatore, col suo valore che si è già triplicato.

4. NABY KEITA

Il Salisburgo lo pesca dalle divisioni inferiori francesi, pagando 1,5 milioni per prelevarlo dall'Istres. È il 2014 e ha solo 19 anni. Tempo un paio di stagioni e vola a Lipsia per 29,75 milioni. Da lì il salto al Liverpool per 60 nel 2018.

3. DOMINIK SZOBOSZLAI

L'ungherese approda in Austria a 16 anni, col Salisburgo che versa nelle casse del Fonix a marzo 2017 ben 500mila euro. La crescita del trequartista è tale che nel gennaio del 2021 finisce al Lipsia per 36 milioni. Che lo rivenderà al Liverpool per 70 milioni due anni dopo.

2. SADIO MANE

Acquistato dal Metz nell'estate del 2012 per 4 milioni, è stato rivenduto due anni dopo al Southampton per 23 dopo aver raccolto 87 presenze e segnato 45 reti. È la prima grande plusvalenza marchiata Red Bull.

1. ERLING HAALAND

Quando si metteva in mostra nel Mondiale Under 20 segnando 9 reti in una sola partita, il Salisburgo lo aveva già preso qualche mese prima. 8 milioni al Molde nel gennaio 2019. Quando entra in prima squadra è qualcosa di mai visto: 29 reti in 27 partite, esordio con tripletta in Champions. A gennaio 2020 è già venduto al Borussia Dortmund per 20 milioni.