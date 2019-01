Salvini: "Felice della partenza di Higuain, se n'è andato e abbiamo vinto: i mercenari non mi piacciono. Piatek mi piace molto"

In occasione di un impegno a Milano, ha parlato così del Milan e della sfida contro il Napoli: "Fiducia nei tifosi, scommetto sul buonsenso dei tifosi sia milanisti che napoletani. Speriamo sia una festa dello sport. E spero che polizia e carabinieri possano passare una serata tranquilla. Sono felice della partenza di Higuain. L'attaccamento alla maglia è fondamentale. Se n'è andato e abbiamo vinto, vada altrove. I mercenari in politica e nel calcio non mi piacciono. Piatek? Lui mi piace molto. Poi è un comunitario"