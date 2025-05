Salvini: "Questo non è il Milan. In campo s’è vista la pochezza che c’è in dirigenza"

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e grande tifoso milanista, ha parlato così a Telelombardia dopo la finale di Coppa Italia: "Ha vinto chi aveva più fame…e chi ha una società alle spalle. Il Bologna ha meritato, per loro era ‘la’ coppa. L’avessimo vinta noi qualcuno ci avrebbe rifilato che questa è stata una stagione soddisfacente con due trofei: con l’Inter in finale di Champions sarebbe stata una presa in giro. Da tifoso, però, ovviamente ci speravo nella vittoria. C’era più anima in B ai tempi di Giussy Farina, in campo s’è vista la pochezza che c’è in dirigenza. Conceiçao? Il problema non è l’allenatore: chi l’ha scelto? E quello di prima? E la panchina che abbiamo? Mi sono fatto l’idea che ci sia più interesse al merchandising, ai giubotti in stile college americano, alle sfilate e ai profumi che non alla fatica e al sudore sul campo. E il casting per il d.s. che fine ha fatto? La verità è che ci hanno tolto la poesia di esultare, questo non è il Milan, il Milan non è questa roba amorfa" riporta virgilio.it.

Salvini ha poi continuato: "È giunto il momento che i tifosi facciano educatamente presente che questo non è il Milan. Furlani? Ma il problema non è neanche lui, o Moncada, o Scaroni: è tutto l’assortimento. Da quanti mesi il proprietario non viene in Italia? Ma è normale? A lui forse va bene così, ma al popolo rossonero no. Inter in finale di Champions? Non mi viene neanche da dire auguri per il 31. L’Inter rappresenta gli italiani? Non me, non ci penso neanche a tifare l’Inter, anzi sto cercando luogo senza segnale telefonico per quel week end…”.