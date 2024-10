San Donato, lunedì il Consiglio Comunale: tra i punti all'ordine del giorno anche uno sul progetto stadio del Milan

Lunedì 28 ottobre, alle 19.30, è stato convocato il Consiglio Comunale a San Donato Milanese, comune dove il Milan sta lavorando per costruire il suo nuovo stadio di proprietà. Tra i punti all'ordine del giorno, ce n'è anche uno che riguarda proprio il progetto del nuovo impianto del club rossonero: "Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area "San Francesco" presentata dal consigliere Forenza".

Questi tutti gli ordini del giorno che verranno trattati:

- Comunicazioni del Sindaco;

- Surroga del consigliere dimissionario Chiappa Roberto - Convalida elezione del consigliere comunale Negrini Roberto Domenico;

- Mozione programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024. FNA 2023 - Esercizio 2024 presentata dai consiglieri Sinatori, De Simoni, Papetti;

- Mozione ripristino del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione presentata dai consiglieri De Simoni, Papetti, Sinatori;

- Mozione per richiesta di sondaggio consultivo rivolto alla cittadinanza per valutazione progetto stadio A.C. Milan su area "San Francesco" presentata dal consigliere Forenza;

- Mozione per il ripristino dei gazebo presso la Biblioteca Centrale Simona Orlandi presentata dai consiglieri Fantinelli, Bruschi, Massera L., Massera G.;

- Mozione urgente: chiusura ambulatorio di riabilitazione della Fondazione Don Gnocchi presentata dai consiglieri Falbo e Ginelli;

- Attività di trasformazione del territorio. Contributo di costruzione ex. art.42 l.r. n.12/05. Aggiornamento valori tabellari oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

- Farmacia Santa Barbara s.n.c. di Campo Riccardo & c. via Alfonsine 20/22 - Approvazione del permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi d.p.r 160/2010 art.8 comma 1