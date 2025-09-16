San Siro fa il pienone: oltre 3.8 milioni di spettatori nell'ultima stagione

vedi letture

I dati di affluenza nella stagione 2024-25 evidenziano il primato di San Siro sugli altri stadi europei. Lo stadio milanese ha registrato oltre 3,8 milioni di spettatori complessivi tra campionato, coppe nazionali ed europee. L’Inter ha superato di poco il Milan, con quasi 2 milioni di presenze contro 1,8 milioni.

I dati sono stati riportati dal report UEFA "European Club Talent and Competition Landscape" e sintetizzati da La Gazzetta dello Sport: nella stagione appena conclusa il calcio dal vivo ha attirato oltre 240 milioni di spettatori tra club, nazionali e competizioni femminili. La Serie A ha totalizzato 114 milioni. Più di 35 squadre hanno superato il milione di spettatori. L’Inter è terza, il Milan sesto, la Roma decima.

Nel dettaglio, l’Inter ha registrato 1.996.000 spettatori, il Milan 1.808.000. In campionato, il Milan ha avuto una media di 69.000 spettatori contro i 67.000 dell’Inter. Nelle coppe, l’Inter ha totalizzato 470.000 presenze, il Milan 290.000.