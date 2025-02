San Siro, rinviata la delibera sul bando pubblico per il restyling dello stadio

Nuovi aggiornamenti in merito alla tanto frastornata situazione legata allo stadio di San Siro e a un suo possibile restyling. Infatti, è stata rinviata la delibera di indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione del Meazza. Lo riporta Libero nella sua edizione odierna, ricordando come la delibera su San Siro fosse stata proposta dai Verdi alla fine di gennaio e porta le firme di sei consiglieri di maggioranza: Enrico Fedrighini del gruppo misto, Carlo Monguzzi dei Verdi, Rosario Panataleo, Angelica Vasile e Alessandro Giungi del PD e da Marco Fumagalli, del gruppo

Beppe Sala sindaco.

Proposta ma nulla di fatto

"Ora e la delibera di Indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Meazza" Ma la delibera – come scrive Libero nella sua edizione odierna – è stata rinviata, perchè quando in Consiglio comunale, e quella di ieri è stata solo l’ennesima replica, è stata pronunciata la parola “stadio”, la maggioranza di centrosinistra si è dileguata.

Eppure, quella delibera è stata partorita dai Verdi, ma non solo, quindi da un pezzo della maggioranza del sindaco Giuseppe Sala. La proposta era stata avanzata alla fine di gennaio e porta le firme di sei consiglieri di maggioranza, proponendo la formulazione di un bando per la ristrutturazione dello stadio di San Siro. La delibera è stata firmata da Enrico Fedrighini del gruppo misto, dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, da quelli del Pd, Rosario Panataleo, Angelica Vasile, Alessandro Giungi e da Marco Fumagalli, del gruppo Beppe Sala sindaco.

