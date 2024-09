San Siro, vertice club-Comune previsto per venerdì 13 settembre

Prima doveva essere a giugno poi la presentazione del progetto WeBuild per San Siro è slittata al mese di settembre e nei prossimi giorni dovrebbe essere previsto il tanto attesto vertice tra Milan e Inter insieme al Comune di Milano e all'azienda curatrice del progetto, a Palazzo Marino. In questo incontro verrà illustrata la proposta ai due club che dovranno dare una risposta al sindaco su quale strada intraprendere, se imboccare la via della ristrutturazione di San Siro o se muoversi con decisione verso le piste alternative.

San Donato, per il Milan, non è una pista tanto alternativa dal momento che i rossoneri hanno già avviato i discorsi con il Comune di competenza e hanno investito già parecchio in merito. Lato San Siro si fa avanti anche la possibilità acquisto da parte dei due club, inclusa la zona limitrofa. Intanto Tuttosport fornisce indiscrezioni sul possibile incontro: potrebbe e dovrebbe essere questo venerdì, 13 settembre.