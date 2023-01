Santos, Angelo Gabriel: "Mi piacerebbe giocare negli stadi più prestigiosi d'Europa"

MilanNews.it

Milan e Napoli hanno messo nel mirino il giovane craque brasiliano Ângelo Gabriel Borges Damaceno, conosciuto più semplicemente come Angelo. Esterno offensivo classe 2004, dopo aver battuto il record di Pelé diventando il calciatore più giovane a esordire nell'era del Brasileirão dei tre punti (15 anni, 10 mesi e 15 giorni), il talento del Santos è ormai entrato in pianta stabile in prima squadra e, a 18 anni appena compiuti, oggi trascina il Peixe a suon di giocate, gol e assist decisivi.

Per TuttoMercatoWeb.com l'abbiamo raggiunto in esclusiva intervistandolo sul suo presente, ma soprattutto su un futuro che potrebbe presto vederlo sbarcare in Europa.

Angelo, che effetto fa essere stato il più giovane esordiente della storia del Santos?

"Ho realizzato un vero e proprio sogno. A soli 15 anni sono diventato il più giovane a esordire nel Brasileirão a tre punti e anche il secondo per età a debuttare col Santos, dopo il campione del mondo Coutinho e prima della leggenda Pelé. Non posso che ringraziare Dio per questo traguardo e continuare a lavorare per migliorare sempre di più".

Qual è il suo modello di riferimento nel calcio e come descriverebbe le sue principali caratteristiche?

"Sono veloce, mi piace puntare l'avversario, saltarlo col dribbling e andare in porta. Per questo mi rivedo in Neymar, Robinho, Ronaldinho... Penso ai grandi funamboli brasiliani. Mi ispiro a loro, li ho studiati nei dettagli e adesso in campo cerco di ripetere proprio quelle giocate".

Non solo in Brasile, anche in Italia (Milan e Napoli) si parla molto di lei ultimamente. Cosa vede nel suo futuro?

"Oggi voglio consacrarmi nel Santos, poi domani chissà... È chiaro che mi piacerebbe molto giocare negli stadi più prestigiosi d'Europa. Mi immagino già al Santiago Bernabéu, a San Siro, al Camp Nou, al Parc des Princes... Sogno di giocare la Champions, LaLiga, la Serie A, la Premier, la Ligue 1: come potrei negarlo? Per arrivarci, però, so che dovrò fare ancora tanta strada".