Sarri: "La società dovrà fare qualcosa in uscita: in questo momento abbiamo tanti giocatori"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato il mercato bianconero al termine del match contro il Tottenham, soffermandosi anche sul mercato in uscita, tema che potrebbe riguardare anche Demiral: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata ma dovrà fare anche qualcosa in uscita: abbiamo talmente tanti giocatori in questo momento che ne dovremo tenere fuori due o tre dalla lista Uefa. Qualcosa sicuramente dobbiamo fare".