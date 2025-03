Sarri-Milan? Il suo ex collaboratore tecnico non ha dubbi: "Maurizio andrebbe a nozze con la Roma"

Luigi Nocentini, attuale vice-allenatore del Basilea ed ex collaboratore tecnico di mister Maurizio Sarri al Napoli, con un passato anche nel Dnipro e nella Nazionale ucraina, ha parlato ai microfoni di Retesport. Queste le sue dichiarazioni tra Dovbyk e i rumors sullo stesso Sarri, che tra un futuro a Milano sponda rossonera o un'occasione a Roma lo vedrebbe meglio nella capitale giallorossa.

Ci descrivi pregi e difetti di Dovbyk?

"Shevchenko gli ha dato tanti consigli, è un ragazzo che vede la porta da ogni zona del campo: ha un sinistro importante, è bravo nel gioco aereo, però deve crescere nella fase di non possesso perché viene da campionati in cui non viene curata. Artem deve migliorare nel dialogare con i compagni ma ha potenzialità straordinarie: va aspettato, ha tante qualità. Roma è una piazza importante serve del tempo: potrà diventare un leader tecnico che aiuterà i giallorossi a raggiungere i propri obiettivi. Ora credo sia presto per pensare che lo possa fare immediatamente. Con Artem ho lavorato al Dnipro e in Ucraina è un ragazzo dalle enormi potenzialità: in pochi anni è passato dal campionato ucraino a quello italiano transitando per la Spagna. La Serie A è più tattica, la fase difensiva viene curata maggiormente rispetto alla Liga: a Dovbyk va dato tempo".