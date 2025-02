Sarri vicino al Milan nel 2015? Il tecnico: "Galliani mi disse la trattativa stava andando a buon fine, ma poi non lo sentii più. Berlusconi..."

vedi letture

Maurizio Sarri, allenatore attualmente senza squadra, è stato accostato spesso al Milan nei mesi scorsi quando si parlava di Paulo Fonseca a rischio esonero. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha dichiarato: "Se è vero che ho rifiutato un contratto di 6 mesi al Milan che poi ha scelto Conceicao? Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare. Se farei fatica a lavorare con un fondo? Non credo: il fondo punta a realizzare utili con un club. Ma per incrementare i ricavi servono risultati sportivi, quindi gli obiettivi coinciderebbero".

Anche nel 2015, Sarri era stato vicino al Milan: "Dopo il colloquio Galliani mi disse che la trattativa stava andando a buon fine. Ma poi non lo sentii più: secondo me il Cavaliere trasalì quando lesse una mia intervista dove dissi che non avrei votato Renzi perché troppo a destra come Berlusconi".