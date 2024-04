SAS-MIL (2-0). Altro disastro difensivo del Milan: 2-0 Sassuolo dopo 10 minuti con Lauriente

Raddoppia il Sassuolo al decimo minuto. Bella palla di Pinamonti per Lauriente che lascia sul posto Florenzi dopo essergli scappato alle spalle e ribadisce in rete il suo tiro dopo la prima respinta di Sportiello. Molto male ancora la difesa del Milan, con Thiaw troppo lontano dai due compagni e non bravo nella lettura preventiva sul già grave errore di Florenzi.