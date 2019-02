Il Milan sabato sera affronterà il Sassuolo in Serie A, dopo la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma per martedì. Alfred Duncan salterà il match contro i rossoneri a San Siro. Il centrocampista, infatti, è stato espulso nel finale di Sassuolo-Spal di questo pomeriggio e sarà assente per la prossima sfida di campionato.