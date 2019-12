Sassuolo, De Zerbi: "Berardi e Boga dovranno stare attenti su Theo e Conti"

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha analizzato il gioco del Milan a livello tattico: "Quando loro hanno la palla, Suso diventa fonte di gioco e Theo Hernandez è uno di quelli che ne beneficia. Dovrà stare attento anche Berardi e anche Boga dovrà fare la stessa cosa su Conti. Ma noi andiamo per fare la nostra partita e per impensierire gli avversari perché se ti difendi e basta la metti sul loro binario preferito, quindi mettendo Berardi nelle condizioni di fare quello che fa, Boga uguale, e per questo ci vogliono coraggio e personalità, come abbiamo fatto con la Juve, con la Lazio, quello che stiamo mettendo un po' da diverse partite".