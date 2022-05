Sassuolo-Milan, il Mapei tinto di rossonero: sembra di essere a San Siro

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l'ennesima volta in stagione la tifoseria del Milan ha dimostrato estremo attaccamento alla maglia in trasferta. Oggi, infatti, su circa 22mila posti disponibili al Mapei Stadium, quasi 18mila sono occupati da supporters devoti al Diavolo. Lo stadio è letteralmente tinto di rossonero: una sorta di San Siro in quel di Reggio Emilia.