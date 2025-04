Scaroni: "Avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. Sono resilienti, sopporto il Milan anche quando non va bene"

vedi letture

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio è intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Queste le sue dichiarazioni.

Sul record di presenze allo stadio del Milan

"I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. Averli anche in una stagione così difficile come quella di quest'anno, è la prova che abbiamo dei tifosi si direbbe oggi resilienti e che sopportano il Milan anche quando il Milan non sta facendo delle prestazioni brillantissime come è stato quest'anno. Anche se lo ricordo, non ce lo dimentichiamo, abbiamo preso la Supercoppa alla fine. Proprio una stagione totalmente negativa non mi sento di poterlo dire".

Come si può rafforzare il progetto sportivo per la prossima stagione?

"Essere attivi è una cosa, poi avere successo è un'altra. Certamente alcune delle operazioni di acquisto che abbiamo fatto sono state un grande successo, e abbiamo dei giocatori che sono diventati dei giocatori del Milan a lungo termine portandoci delle prestazioni sistematicamente molto valide. Altre entrate nel Milan sono state meno di successo, Morata che oggi gioca al Galatasaray certamente non è stata una grande operazione alla fine, per tante ragioni, perché poi come si crea una chimica per cui un grande giocatore come Morata al Milan fa bene, beh, c'è sempre un'alea, non è mai una cosa scontata. Abbiamo intenzione di continuare questa nostra politica di essere attivi soprattutto sui giocatori giovani, quindi continueremo in questo processo di rafforzamento della squadra che è affidato naturalmente a chi si occupa di queste cose, Giorgio Furlani innanzitutto poi Ibra e diciamo tutto il nostro team impegnato in tutto questo. Perché vorremmo l'anno prossimo avere una grande stagione".