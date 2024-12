Scaroni: "I milanesi si sono resi conto che San Siro è bellissimo, ma avere un nuovo stadio moderno è meglio"

Intervistato da Radio TV Serie A, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del progetto del nuovo stadio del club rossonero:

Sullo stadio di San Siro: "Il progetto su cui stiamo lavorando oggi è il fratello gemello del vecchio progetto su San Siro. Non voglio assolvere la politica, ma va detto anche che in questi anni è cambiata anche la mentalità della gente. In molti dicevano che non volevano buttare giù San Siro e io gli rispondevo se avevano mai visto uno stadio moderno. Di iconico ci sono solo Milan e Inter. Ora la gente vede gli altri stadi europei e vedono strutture bellissime. I milanesi si sono resi conto che San Siro è bellissimo, ma avere un nuovo stadio moderno è meglio".

Su San Donato: "San Donato è passato dall'essere il piano A ad essere il piano B da quando la sovrintendenza ha rimosso il famoso vincolo. E' iniziato un processo di negoziazione. Noi e l'Inter dobbiamo comprare lo stadio e le aree limitrofe, avere i permessi e così via. Stiamo negoziando un contratto con il comune, un contratto che dovrà essere perfetto. Devo dire che ho un certo ottimismo".