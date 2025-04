Scaroni: "Ibra è un consulente di RedBird, prestato al Milan: è un valore aggiunto per il Milan e per RedBird"

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio è intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Queste le sue dichiarazioni.

Ibrahimovic resta un valore aggiunto per la società Milan?

"Beh. Sicuramente è un valore aggiunto per il Milan e per RedBird. Lui è un consulente di RedBird, prestato al Milan. Ibra è un grande campione, è stato un grandissimo campione ed è ancora un grande campione nella sua attività. Io devo dire che vedo un clima assolutamente positivo. Leggo ogni tanto anch'io di visioni diverse, ma in realtà a me non pare. Mi sembra che i rapporti (con Furlani, ndr) siano eccellenti".

Sul potenziale nuovo direttore sportivo

"Certamente noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare squadra ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento nessuna decisione è stata presa".