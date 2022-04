Scaroni: "Milan e Inter hanno le stesse ambizioni. Milano deve avere uno stadio all'avanguardia"

MilanNews.it

In merito al progetto del nuovo stadio con Milan e Inter, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Milan e Inter hanno la stessa visione perchè hanno le stesse ambizioni, in primis avere un ruolo di primo piano nel calcio europeo. Lo stadio è un ingrediente fondamentale, se non il più importante, per avere successo. E' incredibile che una città come Milano non abbiamo uno stadio all'avanguardia come succede nelle altre città europee. Capisco i nostalgici, ma Milano deve essere una città all'avanguardia".