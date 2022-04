Scaroni: "Nuovo stadio? Mi aspettavo tempi più rapidi"

Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il fatto che oggi sono 1000 giorni dall'avvio del progetto stadio con l'Inter: "Mi aspettavo che fossimo più veloci, soprattutto essendo a Milano. Il progetto stadio è per tutti, tifosi e non. Mi aspettavo tempi più rapidi, purtroppo sappiamo che in Italia la burocrazia non facilita spesso le cose".