Scaroni su Leao: "I suoi gol mi piacciono da matti, ma se continua a fare degli assist come quello di ieri mi va molto bene anche così"

vedi letture

Nel suo intervento a Rai Rado 1 durante la trasmissione "Radio Anch'io Sport", Paolo Scaroni non ha parlato solo del futuro di Pioli e del nuovo stadio del Milan, ma anche di Rafael Leao che non segna in campionato da fine settembre, ma continua comunque ad essere decisivo con gli assist, l'ultimo ieri per il gol vittoria contro il Napoli di Theo Hernandez.

Ecco il pensiero di Scaroni sull'attaccante portoghese: "Leao? I suoi gol mi piacciono da matti, ma se continua a fare degli assist come quello di ieri mi va anche molto bene così".