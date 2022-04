Scomparsa del piccolo Alessandro, Brahim: "Lunedì in campo anche per te"

Il piccolo Alessandro continuerà a guardare il Milan da lassù. Il tifoso undicenne si è spento al Microcitemico di Cagliari dopo aver cercato di combattere un tumore crudele, ingiusto. E due settimane fa Alessandro aveva incontrato i calciatori rossoneri, tra cui Brahim Diaz, che in mattinata ha voluto ricordarlo con la frase "Lunedì scenderemo in campo anche per te". Un messaggio sentito e rispettoso per non dimenticare un piccolo grande guerriero.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.