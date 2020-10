Sconfitta nel derby e Celtic in crisi. L'allenatore: "Qualcuno spiffera i nostri segreti"

Giovedì alle 21 italiane Milan e Celtic si affronteranno per la prima giornata dei gironi di Europa League. I rossoneri - come riporta la Gazzetta dello Sport - troveranno un Celtic non in condizione, sconfitto nel derby contro i Rengers e sotto accusa. Neil Lennon, inoltre, ha raccontato che qualcuno ha svelato ai media la formazione contro la squadra di Gerrard: "Sono cose disgustose. Sto facendo il possibile per proteggere la privacy, ma qualcuno spiffera i nostri segreti".