Se Bennacer dovesse rispondere bene al recupero, il Milan potrebbe non comprare a centrocampo

vedi letture

Il centrocampo del Milan presenta una grande lacuna: nessuno sembra in grado, per caratteristiche, di dare il cambio a Youssouf Fofana che, da parte sua, le sta giocando tutte. Chi avrebbe dovuto ruotare, quantomeno come posizione in campo, insieme al francese sarebbe dovuto essere l'algerino Ismael Bennacer ma il suo infortunio immediato ha lasciato di fatto un buco nella rosa rossonera. Nè Musah nè Loftus-Cheek hanno dimostrato di saper interpretare bene il ruolo in una linea a due.

Da questa riflessione nasce l'esigenza per il Milan di dover intervenire sul mercato, a gennaio, per trovare un vice-Fofana. Ma anche questa eventualità è messa in stand-by. Infatti tutto dipenderà da che effetti produrrà il recupero di Ismael Bennacer che al momento è a Doha dove si è recato nelle scorse settimane per continuare il suo programma di recupero nella clinica "Aspetar" dove già era stato in cura per il ginocchio. Se a inizio 2025 Bennacer dovesse ripresentarsi in condizioni ottimali e pronto per dare il suo contributo, il Milan potrebbe anche pensare di non investire subito per un centrocampista. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.