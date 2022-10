Seedorf: "Stile Milan unico. Due club su tutti hanno mentalità diversa ed eleganza: il Milan e il Real Madrid"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Clarence Seedorf, leggenda del Milan, si è così espresso nel format 'Retro Syles', in onda sul canale Youtube di Amazon Prime Video, sulla sua carriera: "Dopo due anni e mezzo all'Inter passai all'altra sponda di Milano; non fu una cosa semplice, ma quando rispetti la maglia poi la gente ti rispetta: questo è successo con me con gli interisti. Poi il Milan è diventata la mia casa e in 10 anni siamo riusciti a scrivere tante belle pagine. Lo stile Milan è unico. Durante gli anni in rossonero, il Milan ha dimostrato di avere una capacità di essere concreto in campo e di rispettare i propri valori sul campo, ance con gli avversari. Berlusconi diceva sempre di essere più forte della sfortuna, di rispettare gli avversari e di essere ambiziosi... L'ambizione di voler vincere. Ci sono due squadre tra tutte che avevano una mentalità diversa, una convinzione, un'autostima, un'eleganza, una qualità, una capacità di capire i momenti dentro e fuori dal campo: il Milan e il Real Madrid".