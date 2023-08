Segnale dagli USA: De Ketelaere e Adli non entrano in Milan-Barcellona

vedi letture

È arrivato un segnale piuttosto chiaro da Stefano Pioli durante Milan-Barcellona, ultima amichevole in terra americana per i rossoneri: il tecnico rossonero non ha concesso minuti in campo né a Charles De Ketelaere né a Yacine Adli, testimonianza inequivocabile che siano entrambi abbastanza fuori dal progetto tecnico del Milan.