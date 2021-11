Serafini: "Calabria e Tonali? L'ambiente li ha aiutati. Hanno interpretato molto bene il milanismo"

Intervenuto a MilanTv, il giornalista Luca Serafini ha commentato così la crescita di Calabria e Tonali: “Calabria e Tonali si sono scrollati di dosso dei freni che gli impedivano di rendere per quello che era il loro valore. Davide ha vissuto un momento difficile in cui aveva dato per scontato molte cose, Sandro invece aveva giocato per due anni a Brescia in una certa maniera ed ha vissuto una stagione modesta lo scorso anno. L’ambiente ed il gruppo li aiuta, ma sono stati loro ad interpretare molto bene il milanismo”.