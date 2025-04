Serafini: "Centellinerei le dichiarazioni sulla parte calcistica se fossi in Scaroni. I tifosi sono neri, la Supercoppa non gliela devi neanche nominare"

Nel corso dell'evento di a San Siro del giornale "Il Foglio" è intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, che ha parlato così della stagione rossonera fin qui: "I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. Averli anche in una stagione così difficile come quella di quest'anno, è la prova che abbiamo dei tifosi si direbbe oggi resilienti e che sopportano il Milan anche quando il Milan non sta facendo delle prestazioni brillantissime come è stato quest'anno. Anche se lo ricordo, non ce lo dimentichiamo, abbiamo preso la Supercoppa alla fine. Proprio una stagione totalmente negativa non mi sento di poterlo dire".

Luca Serafini, noto giornalista, nel suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24 ha commentato così le parole del presidente rossonero: "I tifosi sono neri, la Supercoppa non gliela devi neanche nominare". Sul tema stadio, invece: "Vista la farsa che si protrae da 5 anni, non farei nessun tipo di dichiarazione, direi al massimo 'vediamo'. Centellinerei le dichiarazioni sulla parte calcistica se fossi in Scaroni".