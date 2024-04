Serafini commenta così la difesa: "Gabbia è tornato dalla Spagna con super mentalità, adesso aspettiamo il vero Thiaw"

E' in corso in questo momento Milan-Roma, match di andata dei quarti di Europa League. In merito alle scelte ufficiali di Pioli, questo il commento di Luca Serafini sulla formazione dei rossoneri e sulla coppia difensiva Gabbia-Thiaw: le sue parole a MilanTV.

"Kjaer e Thiaw hanno caratteristiche simili, anche con Gabbia quindi la difesa scelta da Pioli non mi sorprende. Settimana scorsa abbiamo invitato su Twitch Costacurta, e anche lui ha detto quello che pensiamo noi su Gabbia, è tornato dalla Spagna con grande mentalità e responsabilità. Credo molto in Thiaw, è un ragazzo che deve ritrovare minuti e buone prestazioni, lo aspettiamo".