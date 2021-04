Serafini: "Ho visto una squadra molle nello spirito e nelle idee"

luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel post partita di Milan-Sampdoria, ha commentato così la deludente prestazione dei rossoneri: "La delusione è molto grossa, nello spirito e nelle idee ho visto una squadra molto molle, sia in chi è andato in nazionale e sia chi non ci è andato. Abbiamo fatto diventare la Samp il Brasile non riuscendo a fare passaggi semplici e nemmeno un tiro in porta, la colpa è solo nostra. Il modo in cui si sono affrontatigli ultimi dieci minuti spiega come si sarebbe dovuta affrontare la partita. A questo punto stanno diventando un po’ troppe le partite a San Siro senza vittoria”.