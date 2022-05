Serafini: "Il Milan è stato certosino, sfruttando un errore: è così che si risolvono queste partite"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Fiorentina: "Chiedo venia perché le caratteristiche di questa squadra sono generalmente diverse e c'erano le premesse per vedere il solito Milan. Poi si è visto altro. La Fiorentina ha fatto una bella partita, ci hanno dato noia in mezzo al campo. Il Milan è stato certosino, sfruttando un errore loro come si risolvono queste partite... Se va dentro il pallone di Giroud, di Leao, di Theo la partita sarebbe stata un po' più agevole".