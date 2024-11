Serafini: "Il Milan è stato continuo per tutta la partita"

In merito alla prestazione del Milan contro il Real Madrid, Luca Serafini ha spiegato ai microfoni di Milan TV: "Morata e Leao sono stati due grandi protagonisti della partita. Leao ha giocato la sua migliore partita in questa stagione. Si è parlato tanto di lui e di Fonseca, ma ho visto una bella uscita insieme dal campo. Fonseca ha bisogno di tempo come tutti gli allenatori, a Madrid ha avuto una grande risposta di squadra e questo è molto importante.

E' stata una notte straordinaria. E' difficile trovare un migliore in campo. Sinceramente non mi aspettavo una vittoria così. Il Milan è stato continuo per tutta la partita, nemmeno nel derby era stato così continuo".