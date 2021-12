Serafini: "Krunic è un centrocampista duttile che in rosa devi avere"

Direttamente dallo stadio e ai microfoni di Milan TV, Luca Serafani, ha parlato di Rade Krunic e del suo ruolo all’interno della rosa del Milan. Serafini ha dichiarato: “Krunic è uno dei miei cavallini, lo adoro per la duttilità e per l’applicazione che ci mette. Anche a lui come ad altri, manca qualche gol perché quando era ad Empoli segnava. Ecco un po’ di coraggio nelle conclusioni ci vuole, però è un giocatore che a me piace e che in rosa devi avere dato che è molto duttile”.