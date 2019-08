Serafini: "L'esclusione di Piatek ha i connotati della rivoluzione: singolare e inquietante che il problema sia lui"

Nel prepartita di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così della scelta di Giampaolo di escludere Piatek dai titolari: “L’esclusione del vicecapocannoniere del campionato ha i connotati della rivoluzione. È singolare ed inquietante che il problema sia diventato Piatek. È evidente, come è parso in questo campionato, che la sua condizione non sia ottimale. L’anno scorso arrivava da una pausa estiva particolare, quando ha fatto la preparazione con il Genoa. Magari ha accusato un cambio di metodo di lavoro. Fa discutere anche perché nel frattempo nel precampionato Andrè Silva non ha brillato. Io penso, spero e sostengo che Giampaolo non proceda per tentativi ma che ci sia una strategia”