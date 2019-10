Serafini: "Leão e Paquetá hanno messo in ginocchio il Genoa"

Luca Serafini ha parlato della prestazione di Leão e Paquetá in Genoa-Milan. Ecco le sue parole a Milan TV: "Il primo quarto d’ora Paquetá e Leão hanno messo in ginocchio il Genoa. Nel giro di poche settimane Leão si è procurato il secondo rigore, Paquetá si è inserito negli spazi e ha lottato. Tutti sanno che Paquetá va disciplinato, deve fare esperienza e deve migliorare la sua fase difensiva, però è un giocatore di una vitalità che di cui questa squadra ha bisogno. Lo stesso Theo sbaglia molto nelle scelte, però è un giocatore talmente vivo che in questo momento non puoi farne a meno. Leão è un piccolo fenomeno. È vivo, letale: punta e salta l’uomo. Ha una tecnica impressionante, è migliorato rispetto alle volte in cui l’avevo visto in passato. Io di solito non esagero sui paragoni, ma il gol che ha fatto contro la Fiorentina e l’azione che ha rifatto col Genoa davvero mi hanno ricordato Weah. Lui è meno potente fisicamente, più alto, longilineo e molto giovane. È strutturato diversamente, ma quando Capello vide a Weah per la prima volta a Milanello si mise le mani nei capelli. Sembrava un cameriere che corre col vassoio, poi però è diventato il Weah che ha vinto il pallone d’oro".