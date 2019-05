Serafini: "Milan, serviva più cinismo contro la Fiorentina. E' questione di maturità e personalità, non si può soffrire"

Luca Serafini, a Milan Tv, ha commentato così la prestazione del Milan contro la Fiorentina: "Una partita gestita male nella ripresa con poca personalità. Nel primo tempo il Milan ha avuto tantissime occasioni, è andato in vantaggio contro una squadra che non sta bene. In queste situazioni il Milan doveva essere cinico e scaltro ma dopo il gol ha cambiato atteggiamento, ha finito la partita. E' una questione di maturità e personalità, non si può soffrire contro una squadra come la Fiorentina. La devi chiudere".