Serafini: "Stasera non ho mai avuto la sensazione di poter segnare"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV al termine di Lazio-Milan 3-0, ha commentato così la prestazione dei rossoneri all'Olimpico: "Siamo a 5 giornate dalla fine e non è ancora tempo di processi e non è tempo di buttare a mare allenatore e giocatori. Da gennaio a questa squadra il filo l’ha un po’ smarrito, non avevamo mai sbagliato due partite di fila nell’ultimo anno e mezzo… ma stasera non ho mai avuto la sensazione di poter segnare. Nel secondo tempo questa sensazione si è accentuata. Segniamo poco e subiamo tanto, infatti ne perdiamo due di fila. Mi è sembrato che la Lazio nel secondo tempo giocasse al gatto col topo. Poi ci si è messo in mezzo anche Orsato, il gol del 2-0 è nato su un fallo di Calhanoglu rivisto al VAR, se ti richiama il VAR devi avere la sensazione che qualcosa è successo. Poi perdi 3-0 e quindi è meglio che te la tieni in tasca anche se l’andazzo è questo. Inutile restare a piangere sul latte versato, però ci sono delle condizioni individuali preoccupanti.