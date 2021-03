Serafini su Tonali: "Vorrei che provasse di più la giocata ma sta iniziando ad essere affidabile"

Luca Serafini, intervenuto durante "L'inferno del lunedì" su Milan TV, ha commentato così il momento di forma di Sandro Tonali: "C’è una crescita, c’è una sensazione di inserimento maggiore. Piano piano imparerà. Con Pirlo abbiamo aspettato 4 maglie e un cambio di ruolo non previsto per sbocciare. Tonali non azzarda ancora la giocata, vorrei che provasse di più il tiro in porta o il cambio di campo. Complessivamente però inizia ad essere un giocatore molto affidabile.