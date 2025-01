Serafini verso Milan-Girona: "Il calendario non poteva essere più benevolo. Va chiusa la pratica"

vedi letture

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Girona: "Il calendario non poteva essere più benevolo, arriva una delle più deboli del panorama, per giunta in casa. E la devi sfruttare. E poi la Dinamo Zagabria che darà delle insidie ma non è la più complicata. Va chiusa la pratica, perché la vera insidia sarebbe giocare due partite in più".

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga, Francés, David Lopez, Krejci, Blind; Oriol Romeu, Van de Beek, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Bryan Gil. A disp. Pau Lopez, Arnau Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. All. Michel.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).

ASSISTENTI: Christian Gittelmann e Mark Borsch (Germania).

IV UFFICIALE: Matthias Jollenbeck (Gerrmania).

VAR: Soren Storks (Germania).

AVAR: Bastian Dankert (Germania)