Serena: "Corsa scudetto? Milan inceppato in attacco, ma tra Pioli e Inzaghi scelgo Stefano"

Aldo Serena ha rilasciato una intervista al quotidiano 'La Repubblica' e ha detto la sua sulla favorita in questa corsa Scudetto: "L’Inter ha qualcosa di più: ritmo, condizione, capacità di far girare palla e segnare. Il Milan si è inceppato in attacco, per fretta o ansia", ha detto Serena che prosegue. "Tre settimane fa avrei detto il Milan favorito, ma il quadro è cambiato. Dopo la vittoria allo Stadium, il morale dell’Inter è alle stelle".

Sul confronto tra i due allenatori, questo il pensiero di Serena: "Con Pioli ho un rapporto di grande affetto, eravamo compagni alla Juve. Inzaghi è molto bravo, ma scelgo Stefano".