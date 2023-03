Serena sulla difesa rossonera: "Si è fatta sorprendere sul gol della Salernitana, Tomori fuori posizione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di Sky, Aldo Serena, ex giocatore rossonero, ha commentato così la prestazione della difesa del Milan contro la Salernitana: "Si è fatta sorprendere sul gol preso. Tomori era fuori posizione. Dia era tutto solo in area. Non credo che il Milan sia entrato nella ripresa convinto di aver già vinto, anzi si sono resi conto che la Salernitana poteva essere pericolosa in contropiede".