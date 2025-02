Serginho: "La partita contro il Bologna per il Milan è come una finale. Cosa servirà stasera? Mentalità vincente ed amore per la maglia"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao e dell'importanza della partita di questa sera contro il Bologna che potrebbe valere una fetta di Champions League.

Torniamo a Bologna-Milan

"Per il Milan è come una finale: un successo riaprirebbe la corsa al quarto posto. A cosa succederebbe in caso di sconfitta invece preferisco non pensare: non dico che sarebbe finita, ma restando a meno otto dalla Juventus, una rimonta diventerebbe complicata".

Cosa servirà stasera?

"Mentalità vincente e amore per la maglia rossonera. Noi abbiamo vinto tanto perché eravamo un grande gruppo: avevamo capito l’importanza di dare tutto quello che ognuno aveva dentro per un club storico e glorioso come il Milan. Deve succedere la stessa cosa adesso".

Cosa pensa del Bologna?

"Ha iniziato piano, ma è cresciuto tanto e ora ha gli stessi punti del Milan, quasi quanti ne aveva conquistati lo scorso anno con Thiago Motta in panchina. Italiano ha fatto vedere un bel calcio e il gruppo lo sta seguendo".