Sergio Conceiçao è in partenza per Milano: la foto. Nel pomeriggio sarà a Milanello

Sergio Conceiçao è in partenza per Milano. La foto del prossimo tecnico del Milan in aereoporto è stata pubblicata dall'account X del sito web portoghese Cabine Desportiva. Il portoghese atterrerà nel capoluogo lombardo verso le 14.30 e si dirigerà nel pomeriggio a Milanello per prendere confidenza con strutture e verosimilmente per incontrare anche la dirigenza. Domani il primo allenamento prima della partenza verso l'Arabia Saudita per la Supercoppa.