Serie A, ancora un nulla di fatto per l'assegnazione dei diritti tv

L’assemblea della Lega Serie A tenutasi ieri, si è conclusa nuovamente con un nulla di fatto per quel che riguarda l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, c’è una netta divisione nelle squadre: un gruppo di club continua ad astenersi chiedendo di rivalutare l’offerta da Sky, mentre un altro gruppo di club vuole fare chiarezza sulle reali capacità tecnologiche di Dazn di coprire tutto il territorio nazionale. Durante la riunione, non sono mancati momenti di tensione con Claudio Lotito, Presidente della Lazio, che ha chiesto a Paolo Dal Pino, numero 1 della Lega, di non mettere più ai voti la firma sul contratto Cvc-Advent-Fsi. La risposta di Dal Pino è stata secca e non si è fatta attendere, dato che ha ricordato allo stesso Lotito e ad Andrea Agnelli di pensare agli interessi della collettività, e non solo a quelli personali.