Serie A, ancora una panchina da ufficializzare. Sono 13 i nuovi allenatori

vedi letture

Si è quasi delineato interamente il quadro delle panchine di Serie A in vista della nuova stagione. Dopo quello di Eusebio Di Francesco al Venezia, infatti, nelle ultime ore è arrivato anche l'annuncio ufficiale di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore dell'Empoli.

Resta solo un annuncio

Così, ad oggi, resta solo una panchina della massima serie ancora da assegnare, anche se virtualmente già decisa da diversi giorni. Si tratta del Cagliari, che è pronto ad accogliere come nuovo allenatore Davide Nicola. In settimana è in programma l'appuntamento con l'ente conciliatore per liberarsi dal contratto con l'Empoli e, in seguito alla risposta positiva di fronte alla richieste, potrà firmare il contratto con i rossoblù isolani. Ci sono già tutti gli accordi del caso e l'ufficialità non è in discussione, oggi potrebbe essere il giorno dell'annuncio. Poi il quadro delle panchine della Serie A 2024/2025 sarà completo.

Ricordiamo che gli allenatori confermati rispetto alla stagione precedente sono soltanto 7, mentre una volta che sarà arrivata anche l'ufficialità di Davide Nicola al Cagliari le panchine che avranno cambiato proprietario per il nuovo campionato saranno addirittura 13.

Ecco il quadro aggiornato sulle panchine della Serie A 2024/2025, tra conferme e nuovi arrivi:

Atalanta: Gian Piero Gasperini (confermato)

Bologna: Vincenzo Italiano (nuovo)

Cagliari: in attesa

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Empoli: Roberto D'Aversa (nuovo)

Fiorentina: Raffaele Palladino (nuovo)

Genoa: Alberto Gilardino (confermato)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (nuovo)

Inter: Simone Inzaghi (confermato)

Juventus: Thiago Motta (nuovo)

Lazio: Marco Baroni (nuovo)

Lecce: Luca Gotti (confermato)

Milan: Paulo Fonseca (nuovo)

Monza: Alessandro Nesta (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (nuovo)

Parma: Fabio Pecchia (confermato)

Roma: Daniele De Rossi (confermato)

Torino: Paolo Vanoli (nuovo)

Udinese: Kosta Runjaic (nuovo)

Venezia: Eusebio Di Francesco (nuovo)